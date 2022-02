Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut, in seara zilei de miercuri, 2 februarie, consultari politice cu ministrul pentru Europa și al afacerilor externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, cu prilejul vizitei pe care acesta o efectueaza la București, in perioada 2-3 februarie. Cei doi demnitari au realizat discutat stadiul și perspectivele proiectelor și dosarelor de interes strategic de pe agenda bilaterala. In context, a fost convenita organizarea unei reuniuni in formatul 2+2, la nivel de miniștri de afaceri externe și aparare, fiind accentuata importanța acestui format,…