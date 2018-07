Stiri pe aceeasi tema

- Fostul co-președinte PNL Vasile Blaga a declarat marți, pentru HotNews.ro, ca ședința pe care a convocat-o cu foști democrat-liberali nu are legatura cu susținerea pentru Ludovic Orban, nici nu este "impotriva cuiva", ci este doar o intalnire informala "intre prieteni și colegi" inaintea anului electoral.

- In toiul discuțiilor și disputelor despre posibila debarcare a liderului PNL, Ludovic Orban vorbește despre ospitalitate. „Sediul PNL este deschis pentru intrunirea membrilor partidului, indiferent cine sunt membrii partidului, intalniri la care sa se dezbata problemele partidului, sa se ia decizii.

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca, in cursul zilei de miercuri, fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului."Este o sedinta de consultari. Dl Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului,…

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca, in cursul zilei de miercuri, fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului. "Este o sedinta de consultari. Dl Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului, a fost si…

- Senatorul PNL Viorel Badea, fost PDL (pana in 2012), a anunțat luni ca va participa la ședința convocata de fostul lider PDL Vasile Blaga cu cei din aripa PDL la sediul din Aleea Modrogan, scopul fiind "necesitatea unitații in PNL".

- Liderul PMP Eugen Tomac a parasit, joi, sedinta Birourilor permanente reunite, acuzandu-l pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca vrea sa transforme Parlamentul in unitate militara si spune ca acest lucru arata atitudinea dictatoriala a actualei puteri.”Domnul Tariceanu propune…

- Leul s-a depreciat, in fata celor mai importante monede. Marti, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6397 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta de vineri, cand era cotat la 4,6288 lei. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0284 de lei/unitate, in crestere fata…

- Alegeri locale noi au loc astazi si in alte cinci sate. Este vorba despre localitatile Leușeni și Nemțeni, raionul Hancești, unde fostii primari si-au dat demisia.Un nou edil isi vor alege si locuitorii din comuna Volovița, raionul Soroca.