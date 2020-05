Stiri pe aceeasi tema

- Un afacerist din Turda, in varsta de 47 de ani, s-a folosit de o firma pe care o avea in Marco pentru a insela un administrator de firma din Aiud. In final, intreaga afacere s-a taransformat intr-un dosar penal, iar teparul a fost condamnat la inchisoare.

- O firma din Israel a dezvoltat o tehnologie pentru a recunoaște fețele oamenilor ascunse in spatele maștilor si ochelarilor de protecție. Firma israeliana Corsight a anuntat ca detine un sistem de recunoaștere a fețelor oamenilor, capabil sa proceseze informațiile provenite din camerele video, potrivit…

- Pentru companiile care doresc digitalizarea fluxurilor de vânzare și migrarea de la canalele clasice catre cele self-service, complet automatizate, Tremend a lansat TORP, platforma CX de digital onboarding. Prin intermediul acesteia, utilizatorul poate sa se înroleze singur, folosind fluxuri…

- Fujifilm Holdings Corp a anuntat ca a dezvoltat un test de depistare rapida a noului coronavirus ce provoaca maladia infectioasa COVID-19, care reduce timpul de furnizare a rezultatelor la aproximativ doua ore, informeaza Reuters vineri.Testul a fost dezvoltat de o filiala a grupului nipon,…

- Doclandia.ro, cel mai mare spital virtual dezvoltat in Romania, ofera gratuit platforma sa tehnologica Guvernului Romaniei, in special Ministerului Sanatatii, pe perioada starii de urgenta, pentru a fi utilizata de catre toti medicii romani. "Sistemul de sanatate romanesc are nevoie urgent…

- Firma petroliera de stat din Arabia Saudita, Aramco, și-a cerut scuze dupa ce un lucrator a fost îmbracat ca un distribuitor de dezinfectant uman pe fondul focarului global de coronavirus, noteaza The Independent.Pe social media au aparut imagini în care apare un barbat bagat într-o…

- Peste 35 de companii de pe plan local și național vor participa la Targul de Cariere din Brașov unde vor oferi locuri de munca atat tinerilor absolventi, cat si celor care vor sa isi schimbe domeniul in care lucreaza. Primul eveniment de recrutare din cadrul Targului de Cariere, sezonul primavara 2020,…

- La Alba Iulia a avut loc joi, 20 februarie, o vizita de presa la fabrica Axa Porcelaine, o afacere locala din regiunea de dezvoltare Centru, eveniment ce a facut parte din campania „Let’s rEUnite: Together for Cohesion!”. Firma produce obiecte din porțelan de calitate superioara de mai bine de 28 de…