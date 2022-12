Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul carașean spune ca liberalii sprijina transportatorii, Parlamentul adoptand proiectul de lege prin care a fost scazuta varsta minima de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE și D, DE! In prezent, 17 țari din Europa au introdus deja astfel de modificari,…

- In Romania, aproximativ 1.000 de persoane sunt diagnosticate cu HIV in fiecare an. Dupa 15 ani in care nu am avut o strategie naționala pentru supravegherea, controlul și prevenția cazurilor de infecție cu HIV/SIDA, Guvernul a aprobat saptamana aceasta o strategie pentru perioada 2022-2030. Dar cum…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de vineri un proiect de ordonanta de urgenta prin care sa limiteze veniturile obținute de producatorii de energie electrica, cu ajutorul unui mecanism de achiziție centralizata de energie electrica, pentru urmatorii doi ani, informeaza Hotnews. Prețul de vanzare…

- Guvernul urmeaza aprobe in sedinta de vineri un proiect de ordonanta de urgenta prin care sa limiteze veniturile obținute de producatorii de energie electrica cu ajutorul unui mecanism de achiziție centralizata de energie electrica pentru urmatorii doi ani, informeaza Hotnews . Prețul de vanzare va…

- In actiunea de stabilire a limitelor regionale apar cateva clivaje, dintre care cel mai important opune chestiunea spatiilor polarizate (a zonelor de influenta a oraselor regionale, de exemplu), chestiunii omogenitatii spatiale. La scara regionala, omogenitatea nu mai inseamna, ca in cazul teritoriilor…

- Salariații au dreptul la concediu suplimentar pentru situații speciale, la telemunca, sau la protecție in cazul in care dau in judecata angajatorul pentru nerespectarea drepturilor, conform noilor modificari ale Codului Muncii, care intra in vigoare sambata, 22 octombrie, potrivit HotNews . Legea pentru…

- Guvernul a decis in ședința de ieri plafonarea prețului la lemn. Trei milioane de gospodarii se vor bucura de aceasta masura. CARE sunt prețurile la lemnele de foc, tocatura provenita din lemn, rumeguș, brichete din lemn și peleți. Peste 3 milioane de gospodarii din Romania se incalzesc folosind lemnul…

- Guvernul a aprobat astazi 148 tarife noi pentru Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare și a exclus 111 tarife depașite. Noile tarife vor extinde spectrul de servicii medicale și de investigații in domeniul public urmare a asigurarii instituțiilor publice cu echipamente moderne și…