- Numele lui Mircea Govor este binecunoscut careienilor datorita relațiilor sale de buna prietenie cu primarul evazionist și președinte al UDMR Carei, Kovacs Eugen. Cei doi au in comun și altceva. Fiecare s-a folosit de serviciile de scrib ale lui Szasz Lorand, mai ales in preajma campaniilor electorale.…

- Din cauza crizei generate de pandemie, primele cele mai mari banci din Romania (BCR, BRD și Bana Transilvania) și-au sfatuit clienții care nu iși mai pot plati ratele din motive obiective sa apeleze gratuit la serviciile Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Aici,…

- Se dovedește inca o data ca toate informațiile oferite de catre Buletin de Carei au suport in realitate. La data de 26 aprilie am informat despre faptul ca Laboratorul de analize din cadrul Spitalului Municipal Carei NU este acreditat. Spitalul Municipal Carei se afla in administrarea Primariei…

- Pataki Csaba, președinte al Consiliului Județean Satu Mare și al UDMR Satu Mare anunța pe pagina sa personala despre acțiunea de distribuire a unor ajutoare primite de la Guvernul Ungariei catre centrele sociale de ingrijire a varstnicilor de la Carei, Petrești și Foieni. La Carei a fost primit de…

- Daca iți platești greu ratele și viitorul nu arata bine, negociaza cu banca in cadrul CSALB!Peste 4.500 de oameni au solicitat, in ultimii patru ani, sa-și negocieze probleme financiare cu bancile și IFN-urile prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).…

- Autoritatile din judetul Satu Mare vor incepe o testare comunitara pentru depistarea COVID-19, dupa un model al unui institut din Germania. In cazul in care rezultatul este pozitiv, testele vor fi regrupate si efectuate din nou. Paca acum, in acest judet au fost confirmate in total doar 39 de cazuri…

- Testarea comunitara va fi posibila dupa punerea in functiune in cadrul Spitalului suport COVID-19 a unei noi linii achizitionate de Primaria Municipiului Carei cu sprijinul unor companii, respectiv prin instalarea unui nou aparat de testare performant in laboratorul Spitalului Judetean de Urgenta…