- Doliu la Hollywood! Un actor și scenarist cunoscut s-a stins din viața la doar 51 de ani. Barbatul era manager și producator și a murit recent la domiciliul sau din Santa Monica, California. Vestea crunta a fost aflata acum de fani, deși acesta a incetat din viața pe data de 21 noiembrie. Artistul s-a…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt un cuplu care a furat inimile multor romani, insa relația lor a fost supusa unui test dificil. Despre acesta, cei doi au vorbit la Antena Stars, unde au explicat și cum au reușit sa treaca peste momentele de cumpana din relația lor.

- Iasmina Halas a pacalita timp de doi ani de barbatul pentru care a scrificat tot. El ducea o viața dubla și, in plus, are și un copil cu cealalta femeie. Blondina a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a marturisit tot.

- Razvan Botezatu a marturisit ca de doi este intr-o relație și ca este foarte fericit. Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” a povestit despre iubitul lui. Fostul prezentator de la Antena Stars a participat la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, unde a avut parte de o experiența de…

- Zilele trecute, Paula Chirila a fost surprinsa in timp ce se saruta cu un barbat, dupa ce au ieșit in oraș. Prezentatoarea de la Antena Stars neaga ca ar avea o relație. Dupa divorțul de tatal copilului ei, Paula Chirila s-a mai afișat doar cu un barbat, care era mult mai tanar decat ea. Relația cu…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a oferit detalii despre relația pe care o are cu bunica ei. Cat de des vorbește vedeta cu femeia care a crescut-o, dar și cand s-au intalnit ultima oara. Ce a fost nevoita sa faca, in momentul in care soțul ei a ajuns de urgența pe mainile medicilor.

- De la desparțirea de Cristian Boureanu, Cristina Belciu nu a mai avut nicio realție oficiala, dar informații despre posibile idile au aparut in repetate randuri in cazul ei. Cel mai recent s-a spus ca fosta iubita a lui Cristian Boureanu ar avea o relație cu un milionar italian, dupa ce a fost vazuta…