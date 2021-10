Constructor pentru proiectul de 24 de milioane de euro destinat modernizării transportului public Miercuri sunt analizate ofertele pentru contractul de execuție a lucrarilor de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de transport public prin troleibuz in municipiul Targu Jiu. Este vorba de un proiect cu finanțare europeana pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport in comun la Targu Jiu. Acesta are la baza un proiect al companiei ELECTROPROIECT SA. Bugetul total are o valoare de 24 de milioane de euro care prevede: achiziționarea a inca 15 troleibuze, dintre care 9 cu autonomie extinsa; reabilitarea rețelei de contact pe o distanța de 13,6 kilometri;… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4-10 octombrie, incasarile Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridica la peste 616 milioane de lei, mai mult cu 21% fața de sarcina bugetara stabilita pentru acest interval. De asemenea, de la inceputul lunii octombrie, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 806 milioane…

- Primaria Targu Jiu va cumpara inca 15 troleibuze noi pentru municipiu. A fost scos la licitație cu fonduri europene un contract de achiziție in doua loturi pentru cumpararea a 15 troleibuze cu o valoare estimata de 39 de milioane de lei. In data de 3 noembrie este programata deschiderea ofertelor: „Achiziționarea…

- Leul, in continua depreciere: Cat a pierdut, de la inceputul anului, un cuplu care cumpara un apartament de 70.000 de euro Leul, in continua depreciere: Cat a pierdut, de la inceputul anului, un cuplu care cumpara un apartament de 70.000 de euro Leul s-a depreciat constant in ultimii ani, ba chiar in…

- Extinderea rețelei electrice in cartierul Orizont din Alba Iulia, recepționata de primarie. Incep lucrari la iluminatului public Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat ca primaria recepționeaza lucrarile de extindere a rețelei electrice intr-un cartier din Alba Iulia. Este vorba despre cartierul…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat joi 14 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala eligibila de 92.545.342,98 de lei, arata Agerpres. "Continuam investitiile din fonduri europene. Am…

- Parada militara cu prilejul aniversarii a 30-a de la proclamarea independenței R. Moldova, care va avea loc pe 27 august curent, va costa bugetul de stat 2 350 000 de lei. Informația a fost facuta publica astazi de reprezentanții Ministerului Apararii, in timpul repetițiilor care au avut loc pe tronsonul…

- La Ministerul Educației este prevazut un plus de 964,4 milioane lei, per total, la rectificarea bugetara, din care 210 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din invațamantul preuniversitar si a finanțarii de baza a invațamantului superior,…

- Inca 9 troleibuze noi vor ajunge la Targu Jiu in cursul anului viitor. Al doilea contract de furnizare cu firma Solaris a fost semnat luni in prezența primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu și a reprezentantului constructorului. Valoarea contractului este de 5 milioane de euro. Primul contract,…