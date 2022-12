Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 22 decembrie, președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan alaturi de Cristian Erbașu, directorul general al companiei Construcții Erabșu, au semnat contractul de constituire a dreptului de superficie asupra unui teren pentru construirea unui hotel in valoare de peste 10 milioane de euro.

- Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a confirmat ca a luat cunoștința despre existența sondajului comandat de PNL abia dupa ce l-au sunat jurnaliști „din presa centrala”, a relatat publicația locala E-Bihoreanul.PNL a comandat un sondaj pentru a vedea care e intenția de vot a bucureștenilor…

- Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, a negat o eventuala candidatura la Primaria București, in ciuda rezultatelor sonjajelor PNL. „Nu se pune problema”, a declarat acesta pentru publicația Bihoreanul.

- Amplasamentul vizat pentru constructie este situat in Eforie Sud pe strada Republicii nr. 3 Terenul in suprafata de 3.400 mp in acte si 3.467 mp, rezultati din masuratori este in administrarea Consiliului Judetean Constanta Pe amplasament a existat un imobil S Pdivide;2E, care a fost desfiintat Valoare…

- Primaria Cavnic: terenul și cladirea fostului sediu AFP reintra in proprietatea orașului. S-a facut dreptate! „Dupa mai bine de șapte ani de drumuri și lupta cu birocrația Statului Roman, terenul si cladirea fostului sediu AFP oraș Cavnic intra in proprietatea orașului. In acest sens s-a emis Hotararea…

- Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, a ajuns sa fie pus de fuga din orașul in care și-a inceput cariera politica. Marți seara, cu ocazia unei vizite pe șantierul centurii orașului Aleșd, liberalul a fost luat la rost de cetațenii care iși vad munca de o viața aruncata la gunoi din…

- O delegație a Consiliului Județean Salaj, condusa de președintele Dinu Iancu-Salajanu, participa, in aceste zile, la un schimb de experiența și bune practici, la Consiliul Județean Bihor. „In istoria recenta a Oradiei s-au intamplat, cu adevarat, lucruri minunate, care au transformat orașul intr-unul…

- Consiliul Judetean Bihor, dupa doi ani cu Ilie Bolojan in pozitia de presedinte al institutiei: personalul s-a redus cu 50-, au fost realizate astfel economii de 13 milioane euro, dar investitiile din bugetul propriu al consiliului s-au dublat. Fondurile UE atrase sau in curs de implementare in acest…