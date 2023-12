Consiliul Fiscal atrage atenția ca veniturile suplimentare de 19 miliarde de lei, cuprinse in construcția bugetului pe 2024, nu pot fi luate in calcul, astfel ca deficitul pe anul viitor ar putea atinge 6,4% din PIB. Avand in vedere experiența anilor anteriori, creșterea eficienței colectarii, reducerea evaziunii fiscale și digitalizarea administrației fiscale, anunțate de Guvern, […] The post Construcție catastrofala a bugetului pe 2024. Veniturile, umflate artificial cu 19 miliarde de lei first appeared on Ziarul National .