Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport realizat de Curtea de Conturi, cheltuielile realizate pentru combaterea pandemiei, pana la 30 iunie 2020, de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor de somaj se ridica la 5 miliarde de lei, marea majoritate, 73%, reprezentand plata indemnizatiei pentru contractele…

- Curtea de Conturi a efectuat un control la Guvern și au fost identificate o serie de tunuri financiare trase in perioada starii de urgența. Președintele Klaus Iohannis susține ca oamenii din Guvern care au greșit trebuie sa raspunda in fața legii.”Aveți perfecta dreptate! Este nevoie de respectarea…

- Nereguli gasite la Primarie Chișinau, in perioada 2018-2019, de catre Curtea de Conturi (CCRM). Potrivit primarul general Ion Ceban, in raportul publicat de CCRM cu privire la documentele permisive eliberate de Primaria Chișinau, se demonstreaza ca legea nu a fost pusa in capul acțiunilor. „Au fost…

- Q Magazine prezinta, in exclusivitate, Raportul rezultat in urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice in perioada starii de urgența. Echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a numit, marți, 5 noi consilieri de conturi ai Curtii de Conturi, un vicepresedinte al Curtii de Conturi precum si a un vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul Curții de Conturi. Cu o singura excepție, care reprezinta un rest de mandat,…

- In activitatea Direcției generală locativ-comunală şi amenajare au fost depistate mai multe nereguli, arata un raport de audid al Curții de Conturi pentru perioada anilor 2018-2019. Raportul a fost audiat astazi, in cadrul unei ședințe cu participarea primarului Ion Ceban și președintelui Curții…

- "Nu stiu daca este legal sa va...din ce stiu, m-au informat avocatii si contabilii, s-au cerut aceste documente, din cate inteleg s-au cerut si la PNL. Mi se pare corect sa fie solicitate aceste documente, sunt bani publici, sa faca ancheta si sa vedem despre ce este vorba. Nu sunt indreptatit sa…

- Efectuata de Corpul de Control al Primului Ministru Corpul de control al primului-ministru a finalizat acțiunea de control a activitații Biroului Roman de Metrologie Legala („BRML”) desfașurata incepand cu 26.08.2019 pana in prezent. Obiectivele acțiunii de control au vizat: verificarea respectarii…