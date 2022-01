Stiri pe aceeasi tema

- Prima reacție a ministrului de Interne, Lucian Bode, in cazul polițistului care a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni: este o fapta „ireparabila”, iar polițiștii, chiar daca sunt in misiune trebuie sa circule cu prudența.

- Au aparut imagini revoltatoare care au șocat intreaga țara de la accidentul in timpul caruia un polițist a ucis pe trecerea de pietoni o fetița in varsta de 13 ani. In imagini se vede cum omul legii o verifica pe copila cu piciorul sa vada daca mai traiește. Copila a fost resuscitata timp de 20 de minute,…

- Informații de ultima ora in cazul accidentului rutier care a cutremurat o țara intreaga! Toata lumea se intreaba ce se va intampla cu polițistul raspunzator pentru moartea Raisei Nicoleta, o fetița de numai 13 ani. Iata ca, in aceste momente, tanarul in varsta de 27 de ani este cercetat in libertate!

- Polițistul care a ucis o fetița pe trecerea de pietoni, in Sectorul 1, a lovit jurnaliștii, dupa ce a ieșit de la audieri. Agentul despre care propriii colegi spun ca nu se afla in misiune și ca avea o viteza foarte mare cand le-a spulberat pe cele doua eleve i-a bruscat și impins pe jurnaliștii…

- Polițiștul care a accidentat cu mașina doua minore, pe una dintre ele mortal, pe trecerea de pietoni, ieri, in București, nu era in misiune in timpul incidentului și nu avea semnalele acustice pornite, doar pe cele luminoase, a transmis purtatorul de cuvant al Parchetului, Radu Calin. „La acest moment…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…

- Doua minore au fost lovite de o autospeciala de politie, in timp ce travesau pe o trecere de pietoni, din sectorul 1. Mașina poliției mergea cu semnalele luminoase in functiune, Una dintre fete a decedat, cealalta are multiple fracturi și a fost transportata la spital. Redam comunicatul transmis de…

