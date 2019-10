Constantin Mituleţu-Buică: Voi prezenta decidenţilor politici un proiect de cod electoral Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, a informat, marti, ca va prezenta decidentilor politici un proiect de cod electoral si un proiect de cod pentru organizarea si functionarea partidelor politice, cel de-al doilea avand in componenta si finantarea acestora si a campaniilor electorale. AEP a gazduit marti un eveniment cu prilejul Zilei Autoritatii Electorale Permanente, instituita la 29 octombrie, avand in vedere ca la 29 octombrie 2003 a fost adoptata in Parlament Legea de revizuire a Constitutiei din 1991, prin care s-a stabilit infiintarea acestei institutii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

