Constantin Lungu, bronz la europenele U-17 de lupte greco-romane

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Constantin Lungu s-a calificat in finala pentru bronz a cat. 65 kg, greco-romane, luni, la Campionatele Europene de lupte Under-17 de la Tirana (Albania).Lungu a debutat cu o victorie, in optimile de finala, in fata finlandezului Hugo Riehunkangas, in sferturi a trecut de maghiarul…

- Circulatia prin Pasajul Unirii va fi restrictionata, de joi dimineata pana la sfarsitul acestei saptamani, pe sensul dinspre Universitate catre Tineretului. irculatia prin Pasajul Unirii va fi restrictionata, de joi dimineata pana la sfarsitul acestei saptamani, pe sensul dinspre Universitate catre…

- Dupa noua ani, Curtea de Apel Cluj a achitat-o pe Maria Cociorvan care, in 2014, a fost dusa de mascați la DNA pentru fapte de corupție, adica ar fi dat o mita de zece oua unui judecator din Radauți. Femeia nu mai poate sa se bucure de aceasta decizie deoarece, in 2016, ea a decedat din cauza stresului…

- Armata rusa a lansat un amplu bombardament in noaptea de sambata spre duminica, 16 aprilie, asupra regiunii Zaporijjea, cunoscuta prin faptul ca aici exista cea mai mare centrala nucleara Europa. Printre cladirile avariate se numara și o biserica. „Nimic sacru, nici macar in noaptea Invierii lui Hristos.…

- In prag de sarbatori, la Unitatea de Primiri Urgențe din Satu-Mare va lucra doar un medic. Motivul ar fi lipsa acuta de personal cu care se confrunta unitatea medicala. Confirmarea a venit și din partea spitalului, care transmite ca exista perioade peste zi in care la Urgente activeaza un singur medic,…

- Daca la sfarșitul lunii martie ministrul Muncii anunța ca are in lucru doua variante de modificare a legii pensiilor, numarul variantelor a crescut la trei. Pana in vara ar putea exista o schița a lor, susține reprezentantul Guvernului. Ministrul Muncii , Marius Budai susține ca a inaintat deja coalitiei…

- Parcurile fotovoltaice constituie afacerea momentului peste tot in țara, inclusiv in Oltenia, unde se discuta de apariția mai multor investiții de acest gen. Ultimul pe lista este Gigi Nețoiu, fost acționar la echipele de fotbal Universitatea Craiova și Dinamo București, care va realiza un parc fotovoltaic…

- Puterea a reusit in cateva ore sa inverseze vectorii tensiunii sociale introducand pe agenda publica un subiect cu potential emotional mai ridicat, verificat in prealabil. Scurta recapitulare. Miercuri, 29 martie, Senatul a adoptat in calitate de prima camera sesizata o asa-zisa reforma a pensiilor…