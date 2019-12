Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a terminat anul pe locu 3, grație victoriei cu Craiova, 2-0, Gigi Becali a inceput sa pregateasca perioada de transferuri, iar marea lui dorința pare a fi Constantin Budescu. Valeriu Rachita, un apropiat al lui Budescu, dezvaluie ca Gigi Becali il suna constant pe mijlocașul de 30 de ani al…

- Denis Alibec și Constantin Budescu au fost facuți ieri Cetațeni de Onoare ai orașului Bușteni, iar acordeonistul Iulian de la Ciocanesti a produs un show de zile mari. In ciuda depunctarii cu 3 puncte, decizie luata sambata de Comisia de Apel a FRF, Astra a terminat sezonul pe podium. Iar cei mai buni…

- Ca de fiecare data, in perioada Sarbatorilor, stațiunea de la poalele Caraimanului iși… face timp și pentru evenimente sportive, ieșite din „tipar și stereotipii”. Ieri, Paula Ungureanu, fostul portar al Naționalei de handbal, dar și internaționalii astriști Denis Alibec și Constantin Budescu au devenit…

- "Mi s-a parut o bataie de joc ceea ce s-a intamplat la echipa nationala. Pot doar sa spun ca nu o sa mai vedeti pe la Mogosoaia. Nu ma retrag. Nu e vorba de retragere. In mare proportie, nu cred ca o sa mai merg acolo. Nu vreau sa mai vorbesc despre acest lucru. Nu cred ca o sa mai vin", a spus Constantin…

- Constantin Budescu, 30 de ani, mijlocașul Astrei, a avut o noua evoluție excelenta in Liga 1. A oferit doua pase de gol in victoria Astrei cu FCSB, scor 3-1. La finalul partidei, acesta a vorbit despre meciul cu FCSB, dar n-a uitat nici de Cosmin Contra. Acesta anunța ca „dubla” cu Suedia și Spania,…

- Denis Alibec (28 de ani) a adus victoria Astrei Giurgiu, scor 1-0 in fața celor de la FC Voluntari, in urma unei pase de la Constantin Budescu (30 de ani). Vezi AICI detalii despre meci „E o victorie nemeritata, dar este mai puțin important. Am ajuns la a patra victorie și e foarte bine”, a spus Budescu,…

- Denis Alibec (28 de ani) a adus victoria Astrei Giurgiu, scor 1-0 in fața celor de la FC Voluntari, chiar in ziua in care a aflat ca a fost convocat de catre Cosmin Contra (43 de ani) la echipa naționala, altauri de colegul sau, Constantin Budescu (30 de ani). Vezi AICI detalii despre meci „Budi”…

- Denis Alibec (28 de ani) a reușit doua pase de gol in victoria cu 4-0 a Astrei in fața lui Poli Iași. Constantin Budescu (30 de ani) a bifat doua bijuterii de goluri și Alibec il propune la naționala. „Putem spune ca am facut cel mai bun meci al sezonului, dar la 1-0 am tremurat un pic. Toata echipa…