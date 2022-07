#ConstantaEsteBine: Ziua 206 – 25.07.2022 Astazi sarbatoresc generozitatea David Ramsey spune intr un discurs motivational de pe youtube: Sa fii generos nu este ceva ce faci, ci este o trasatura de caracter. Este ceva care devii."https: www.youtube.com watch v Wdgpvdh2HrkOamenii generosi sunt asa pentru ca inauntrul lor simt ca au suficient, pentru a putea darui si altora. Simt ca este suficient acolo de unde dau si inca si mai mult pe deasupra. Cand esti conectat direct cu Sursa a tot, nu exista resurse limitate.Ati priceput jocul de cuvinte Sursa ndash; resurse ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mi a placut numerologia zilei de astazi. O multime de cifre 2 care indica DUALITATEA. Acest aspect incorporat in energia anului 2022 de la inceput.2 se refera la aspectul polar, mai ales pe zona extremelor bine rau, corect gresit, adevar minciuna , dar si pe relatiile inter umane te iubesc te urasc…

- Unul dintre efectele importante ale lunii pline asupra corpurilor biologice este retentia de apa. Campul electromagnetic al lunii are efect evident asupra apei pamantului, producand fluxul perioada in care apa este foarte crescuta . La fel si in corp, se produce o retentie de apa, pentru ca este o crestere…

- Se apropie Solstitiul de vara. Ziua cea mai lunga a anului.Toate zilele de vara sunt lungi. Este lumina de dimineata de la 6.00 pana seara tarziu, dupa ora 21.00. Este timp pentru multe activitati si pentru contemplare.Important este sa avem si energie, sa facem tot ce ne propunem.Economisirea de energie…

- Pasarile sunt printre cele mai interesante vietuitoare de pe pamant. Abilitatea lor de a zbura, de a avea o viziune de ansamblu si de a se putea bucura de libertatea plutirii in aer le face subiecte pentru admiratia si adoratia oamenilor.Din adancul istoriei, oamenii au asociat Sufletul, acea parte…

- Incepand exercitii de flexibilitate am constatat doua lucruri:1 Cat de rigide si intepenite sunt articulatiile pe care le folosesc extensiv mai putin umeri, solduri, genunchi, articulatiile degetelor, ceafa etc 2 Cat de mult timp imi ia sa le "dau drumul".In urma cu cativa ani, solutia pentru lucrul…

- Bine v am regasit in cea mai paradoxala energetic zi a saptamanii.Chiar si studentii de nota 10 ajung la "re" uri.Nu este vorba despre "re examinari", neaparat, ci despre "re capitulari" si "re vizuiri" ale cunostintelor si experientelor anterioare.Planeta Mercur, care energetic patroneaza comertul,…

- Ma uit la zilele care se aduna in cosul personal al experientelor vietii.Doar din anul 2022 s au acumulat 130 de zile.Daca as fi tricotat un singur rand la un pulovar, acum erau 130 de randuri tricotate. Sau facand un minut de exercitii pe zi de orice fel, miscari cu zona gatului, intinderi ndash; stretching…