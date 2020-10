#ConstantaEsteBine: Jocul Scoala FEM-IN-NA-Despre ficat - exprimare - curaj si viata Da, dragii mei frumosi, este perioada FICATULUI. Prietenul nostru cel mai bun ficatul este sediul imunitatii si adaptarii corpului nostru, sediul detoxifierii si locul in care se construiesc toate proteinele necesare corpului nostru. Nu intamplator in aceasta perioada vedem semnele suferintei sale: raceli, viroze, stari de rau acidoze , dureri de cap si musculare, stari de slabiciune si lipsa de putere. Ficatul este organul exprimarii. Cantaretii de opera au un ficat foarte puternic si antrenat. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Keanu Reeves continua sa fie unul dintre cei mai cunoscuți și indragiți actori de la Hollywood, insa, in ciuda succesului internațional, viața actorului a fost dramatica - și-a pierdut copilul, iubita și prietenul cel mai bun.

- A sosit momentul in Jocul nostru Scoala Femina despre starile Eu ului sa despovestim "Cenusareasa".Este vorba despre fetita care s a nascut printesa era "printesa mamei", daca nu altceva , care a pierdut devreme toate beneficiile dobandite la nastere a murit mama si s a trezit intr o situatie de a servi…

- Ne aflam intr o perioada speciala a anului.Aceasta perioada de "echilibru" intre zi si noapte, in care avem sansa accesarii acelei pozitii de "intre", a spatiului dintre contrarii.Putem sa intelegem mai bine notiunea de "spatiu dintre" cand ne gandim la respiratie si cand dupa un inspir profund, ne…

- "Dintre toate problemele pe care le-au avut copii in timpul izolarii consider ca cea mai importanta este cea de natura afectiva. Daca la inceputul acestui nou context de invațare toți copiii erau foarte incantați și entuziasmați ca in sfarșit vor sta toata ziua pe internet, pe telefon, in fața calculatorului…

- Alex Dima este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din Romania. El este realizatorul catorva dintre cele mai incisive anchete jurnalistice și reportaje inedite. Alex Dima este tatal Sarei, o fetița de aproximativ 12 ani, care s-a nascut o data cu emisunea ”Romania, te iubesc”. Alex Dima…

- Nicoleta Luciu a prins, in sfarși, curaj și s-a fotografiat dupa o lunga perioada in care vedeta s-a ferit sa-și arate silueta. Nicoleta Luciu a publicat in ultimul an doar fotografii de tip profil și selfie-uri, evitand sa-și arate corpul, mulți presupunand ca vedeta s-a ingrașat din nou. Dar, iata,…

- Astazi sunt recunoscatoare pentru TIMP. Ce resursa incredibila avem la dispozitie Cand alegi sa evaluezi viata unui om in zile sau ore iti dai seama ca in 70 80 de ani durata reala a vietii este FOARTE LUNGA. Exista suficient timp la dispozitie pentru experiente, constientizari si mai ales transformari.Am…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie) Astazi detalii despre viața ta cea mai intima și personala sunt expuse in public. Sa speram ca nu ai nimic de ascuns. Desi stim ca toata lumea are ceva de ascuns. Pazește-te de argumentele sau izbucnirile publice pe care le-ai putea regreta mai tarziu. Gestioneaza…