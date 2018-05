Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, ascunse pe o nava sosita in Portul Constanta sub pavilion Belize, 15.000 tigarete de contrabanda, pe care patru cetateni straini au incercat sa le introduca ilegal in Romania.Potrivit Garzii de Coasta, in data de 10.05.2018, in Portul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in zona de competenta trei cetateni romani care transportau, cu un autoturism, peste 160 kilograme peste, fara documente legale si sute de plase de pescuit interzise de lege. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in zona de competenta trei cetateni romani care transportau, cu un autoturism, peste 160 kilograme peste, fara documente legale si sute de plase de pescuit interzise de lege. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din…

- Un pescador turcesc a fost somat cu focuri de arma in timp ce bracona in Marea Neagra. Ambarcațiunea a fost identificata miercuri dimineața și somata cu focuri de arma sa se supuna controlului, in timpul unei misiuni de patrulare a unui echipaj din cadrul Grupului de Nave Constanta, a informat Garda…

- Un pescador turcesc a fost observat, miercuri, la braconaj in Marea Neagra de o nava a Politiei de Frontiera, politistii de frontiera fiind nevoiti sa traga mai multe focuri de arma in incercarea de a opri ambarcatiunea turceasca. Potrivit Garzii de Coasta, un pescador turcesc a fost surprins,…

- Politistii Garzii de Coasta aflati in punctele de trecere a frontierei din Portul Constanta, Ostrov si Vama Veche au identificat si retinut marfuri contrafacute si de contrabanda in valoare totala de peste doua milioane de lei, in urma unor verificari desfasurate in ultimele 48 de ore, au informat…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, ascunse pe o nava sosita in Portul Constanța, peste 6.000 pachete tigari de contrabanda, pe care doi cetateni sirieni incercau sa le introduca ilegal in Romania. Cazul a fost preluat de procurorii constanțeni.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, ascunse pe o nava sosita in Portul Constanta sub pavilion Sierra Leone, peste 6.000 pachete tigari de contrabanda, pe care doi cetateni sirieni incercau sa le introduca ilegal in Romania.In data de 21.03.2018, in jurul orei 02.30, in…