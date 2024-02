Constanta: Se modernizeaza cladirea pentru pregatirea fizica a personalului lucrativ din Directia Generale Politia Locala (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu (46 de ani), selecționerul Romaniei U21, a comentat la GSP Live pregatirea facuta de Dorinel Munteanu (55) la Oțelul in aceasta iarna. Galațenii s-au antrenat la munte, Vatra Dornei, Suceava, iar jucatorii au alergat in panta, in spatele mașinilor sau chiar pe asfalt. CONTEXT:Metodele alese…

- Primaria comunei Somova, judetul Tulcea, a atribuit, prin procedura simplificata, un contract firmei IPSO. Contractul are ca obiect de achizitie furnizarea unui tractor in cadrul proiectului "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Somova cu tractor". Valoarea achizitiei este…

- Valoarea estimata a contractului este de 8.161.762,27 lei din fonduri bugetare . Primaria comunei Mereni, din judetul Constanta, organizeaza o licitatie pentru executia lucrarilor din proiectul de investitii "Modernizare infrastructura rutiera in localitatea Mereni 4.914 km, comuna Mereni, judetul Constantaldquo;,…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 452.605,2 lei. Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV , cu sediul in Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Servicii de curatenie pentru CERONAV Constanta si Subunitatea CERONAV…

- Un numar de sase adaposturi civile vor fi beneficia de lucrari de reabilitare, in perioada imediat urmatoare, potrivit Primariei Constanta Contractul de reparatii curente si igienizare la cele 6 adaposturi a revenit companiei Fadmig SRL Valoarea contractului este de 409.695.07 lei Firma din Constanta…

- Firma castigatoare este Draft Construct SRL Primaria orasului Techirghiol, judetul Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, ce vizeaza executia lucrarilor de reabilitare, anvelopare si consolidare imobil Primarie Oras Techirghiol ndash; corp C1. Valoarea totala a achizitiei…

- Primaria Sacele a obținut o finanțare de aproape 5 milioane de lei pentru modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public din municipiu. Primaria Sacele a semnat saptamana trecuta contractul de finantare cu Administrația Fondului de Mediu ( AFM ), pentru a eficientiza iluminatul public…

- Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Eravo din Fantanele, judetul Constanta a atribuit un contract firmei Amahouse, prin procedura simplificata. Valoarea achizitiei este de 5.320.921,64 de lei, fara TVA si consta in executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii secundare de irigatii…