Stiri pe aceeasi tema

- Romania a preluat joi, in cadrul unei ceremonii militare organizata in Terminalul pasageri al Portului Constanta, comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), ce va fi exercitata timp de sase luni, in misiuni ce se vor desfasura…

- Romania va prelua, joi, 16 ianuarie, comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), in cadrul unei ceremonii care va avea loc, de la ora 10,00, in Terminalul pasageri al Portului Constanta. Comanda SNMCMG-2, asigurata de capitan-comandorul…

- Fregata Regele Ferdinand (F-221) isi continua misiunea externa si va participa, in perioada 09-20 noiembrie, la Exercitiul multinational de lupta antisubmarin Dogu Akdeniz 19, organizat de Fortele Navale ale Turciei, in Marea Mediterana, informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). …