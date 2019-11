Stiri pe aceeasi tema

- Un agent al Biroului Politiei Rutiere Constanta a fost accidentat. miercuri dupa-amiaza, intr-o intersectie cu sens giratoriu din municipiul resedinta de judet, in timp ce se deplasa cu motocicleta de serviciu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean, scrie Agerpres. "Conducatorul unui autoturism…

- Ieri, 5 noiembrie 2019, in jurul orei 18.30, pe DJ 107F, pe raza localitații Lunca Mureșului, un barbat de 60 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Lunca Mureșului – Razboieni Cetate, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și intr-o curba a pierdut controlul asupra…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu, colt cu strada Alba Iulia, in zona Peco MOL. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un accident rutier in care au fost implicate…

- La data de 15 octombrie 2019, in jurul orei 15.30, un barbat de 78 de ani, din Alba Iulia, in timp ce circula cu o bicicleta, pe DN 74, intre Șard și Micești, a pierdut controlul asupra acesteia și a intrat in coliziune cu un autoturism condus, in aceeași direcție, de un barbat de 31 de ani, din Alba…

- Ieri, 7 octombrie 2019, in jurul orei 07.30, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, un barbat de 44 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism in direcția Micești – Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 48 de ani, din Campeni, care era angajata in traversarea…

- Ieri, 2 octombrie 2019, in jurul orei 19.50, un minor de 15 ani, din Alba Iulia, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe strada Ardealului din municipiu, s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, intrand in coliziune laterala cu un autoturism, condus de un barbat de 34 de ani, din Alba…

- Miercuri, 2 octombrie, in jurul orei 14.30, angajat in traversarea strazii prin loc nepermis, un minor a fost accidentat. Andreea Munteanu, purtator de cuvant al IPJ Constanta face urmatoarele declaratii cu privire la accident:"Astazi, in jurul orei 14:30, un barbat, de 56 de ani, a condus un autoturism…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ, Bogdan Gheorghita, barbatul s-a angajat in traversarea drumului fara sa se asigure, intr-o zona slab luminata si a fost acrosat de un autovehicul. "Am fost sesizati prin apel la numarul de urgenta 112 chiar de catre soferul care conducea autoturismul…