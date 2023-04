Constanţa: Percheziţii DNA într-un dosar ce vizează atribuirea nelegală a unor locuinţe / Două dintre descinderi, la instituţi publice ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, comise in perioada 2019-2021, in legatura cu atribuirea nelegala a unor locuinte din patrimoniul municipiului Constanta”, a transmis DNA. Sursa citata a precizat ca, in cursul zilei de miercuri, sunt efectuate perchezitii in 3 locatii situate pe raza municipiului Constanta din care doua sunt sedii ale unor institutii publice, cea de-a treia reprezentand domiciliul unei persoane fizice. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticorupție fac, miercuri, trei percheziții – doua la sediile unei instituții publice și una la domiciliul unei persoane. Dosarul vizeaza atribuirea unor locuințe din patrimoniul municipiului Constanța. Din cate a anunțat DNA-ul, intr-un scurt comunicat, procurorii din cadrul Direcției Naționale…

- Procurorii DNA fac, miercuri, perchezitii in judetul Constanta, intr-un dosar ce vizeaza atribuirea nelegala a unor locuinte. Doua dintre descinderi au loc la instituti publice.”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta, efectueaza cercetari intr-o cauza…

- DNA face, miercuri, trei percheziții intr-un dosar de corupție, doua dintre acestea vizand doua firme ale Primariei Constanța, Confort Urban SRL și Administrația fondului imobiliar SRL, au declarat surse judiciare pentru Adevarul.

- Directia Nationala Anticorputie Serviciul teritorial Constanta a transmis, printr un comunicat de presa, detalii oficiale legate de cercetarile la fosta RAEDPP, actualmente Administratia Fondului Imobiliar Constanta.Redam mai jos comunicatul transmis de institutia amintita:Procurorii din cadrul Directiei…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpateiEnache Marcela, la data faptei secretar al municipiului Constanta, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu daca…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Bacau au facut joi trei percheziții intr-un dosar de trafic de droguri in care sunt implicați și elevi. Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Bacau au facut trei percheziții domiciliare la persoane banuite de distribuirea de droguri de risc (hașis) catre consumatori din…

- Mai multe perchezitii au loc, marti dimineata, in judetul Prahova si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza construirea unui bloc in Ploiesti fara respectarea autorizatiilor si falsificarea unor inscrisuri, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, sapte…

- Acțiune de amploare, la primele ore ale zilei de joi, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata și agravata, cu un prejudiciu de circa 2.000.000 de euro. Astfel, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice…