Constanta. Parcul Dragoslavelor, tinta actelor de vandalism (galerie foto)

Acte de vadalism la Constanta, in Parcului Dragoslavelor, unde o parte din mobilierul urban a fost vandalizata. Parcul va fi dotat cu mobilier urban suplimentar pentru cei care se opresc sa se odihneasca. Vor fi amplasate banci, cosuri de gunoi si o cismea, iar reabilitarea peisagistica a spatiului verde va fi realizata de specialisti in domeniu.Nici nu a inceput bine reamenajarea Parcului Dragoslavelor si deja o parte din mobilierul urban a fost vandalizata.Politia a fost sesizata in aceasta se ...