Constanta: O femeie a fost prinsa in flagrant furand dintr-un vagon de tren. Ce a sustras Astazi, 31 mai a.c politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, in timp ce se aflau in executarea atributiilor de serviciu pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, au depistat in flagrat pe strada Pandurului din Km 5, in zona cailor ferate, o persoana de sex feminin care a sustras 23,5 saci cu cereale dintr un vagon de tren.Cantitatea totala de marfa sustrasa este 920 kg cu porumb.In urma verificarilor, s a intocmit proces verbal de depistare a infractiunii f ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

