Constanța găzduiește primul muzeu subacvatic din România Premiera in Romania! Se va deschide primul muzeu subacvatic la Constanța aproape de Cazino. Lucrarile pentru amenajarea acestuia sunt in toi. Deja, doua statuete, grele de zeci de kilograme au fost scufundate in zona Casino-ului din Constanța. Ideea aparține unui scafandru profesionist care a anunțat ca lucreaza deja la ce a de-a treia piesa ce va ajunge si apa. Odata deschis, muzeul va deveni un punct de atracție pentru amatorii de scufundari, alaturi de zecile de epave aflate pe fundul marii și ale caror secrete așteapta sa fie descoperite. La momentul actual, primul exponat care a ajuns pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

