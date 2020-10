Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Poteleanu (sursa foto: ordinea.ro) Fostul director al Casei de Asigurari de Sanatate Constanța, Dragoș Poteleanu, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita in forma continuata. Poteleanu a fost trimis in judecata in noiembrie 2015, fiind acuzat de procurorii DNA de…

- Dragos Poteleanu, fostul director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate CJAS Constanta, a fost condamnat azi la sase ani de inchisoare cu executare Decizia este definitiva Instanta a mai dispus confiscarea de la Poteleanu a sumei de 25.000 euro. In prima instanta Dragos Poteleanu a fost…

- Luni, 28 septembrie, politistii din Baia Sprie au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Baia Mare. Mandatul il priveste pe un barbat de 37 de ani din Baia Sprie, care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii…

- Incepand, de luni, 28 septembrie, Marius Savin și-a reluat funcția de președinte-director general al Casei Județene de Asigurari de Sanatate Bacau. Asta ca urmare a hotararii Curții de Apel Bacau 350/32/2020 care suspenda, pana la judecarea pe fond, executarea ordinului Casei Naționale de Sanatate cu…

- Ziarul Unirea Antrenor de tenis din județul Alba condamnat la inchisoare cu executare pentru viol. A agresat o minora pe care o antrena Judecatoria Alba Iulia in 16 ianuarie 2018. A fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare si la plata a 15.000 de euro daune morale victimei. Antrenorul a formulat…

- Inculpata sustinea ca are spre vanzare articole din echipamentul medical constand in masti chirurgicale, manusi chirurgicale, tensiometre, medicamente sau creme. Astfel, inculpata reusea sa insele increderea persoanelor vatamate si sa le tina intr o anumita camera pe perioada cat ea cauta prin locuinta…

- Fostul primar PSD al Iașului, Gheorghe Nichita, a fost condamnat, miercuri, de judecatorii de la Curtea de Apel București, la cinci ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar de corupție. Gheorghe Nichita a fost gasit vinovat de luare de mita. In aceeași cauza a fost condamnat și omul de afaceri…

- In prima instanta, Ghoerghe Nichita fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Fostul primar al Iasiului a fost acuzat de procurorii DNA ca a luat mita 10% dintr-un contract de 70 de milioane de lei. In decembrie 2015, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Gheorghe Nechita, pe presedintelui…