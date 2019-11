Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de trei luni din judetul Constanta a fost gasita moarta de mama sa, marti dimineata. Politistii nu au constatat urme vizibile de violenta pe trupul copilului si au deschis o ancheta in acest caz, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta,…

- Patru barbati sunt cercetati de politistii vranceni dupa ce au incercat sa fure aproximativ 700 de oi de la o stana de pe raza comunei Slobozia Ciorasti, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, scrie Agerpres. "La data de 6 noiembrie, ora 20,30, politistii Sectiei de Politie…

- Politistii vranceni au demarat o ancheta dupa ce un barbat in varsta de 43 de ani, din Maicanesti, a decedat in timp ce se afla, cu copiii sai, la pescuit, a informat, marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 04.11.2019, ora 16,03, politistii Sectiei de Politie Rurala Nanesti…

- Un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca a fost rapit, el fiind ulterior gasit la domiciliu si condus la audieri, a anuntat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. "In cursul serii de 24 octombrie, printr-un apel la Serviciul Unic Apeluri de Urgenta 112, un barbat a sesizat ca ar fi…

- O persoana a fost gasita decedata, pe strada Soveja, in apropierea unui supermarket.Astazi, in jurul orei 13, politistii Sectiei 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca, la intersectia strazilor Chiliei cu Soveja, se afla o persoana decedata. Deplasati la fata locului, politistii au stabilit faptul…

- Politistii constanteni au efectuat in noaptea de sambata spre duminica o actiune de amploare pentru depistarea soferilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, precum si pentru combaterea faptelor antisociale, fiind aplicate sanctiuni in valoare de peste 57.000 de…