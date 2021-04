Constanta: Cine a urcat pe podium la Campionatul militar de cros, etapa pe Brigada 9 Mecanizata ,,Marasesti"

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Un barbat aflat in stare de inconștiența a fost salvat de carabinierii aflați in misiune de patrulare in orașul Balți. Cazul s-a intamplat in dupa-amiaza zilei de sambata, 10 aprilie, iar Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) a publicat pe Facebook fotografii…

- In dosarul privind mita din spitalele COVID din Brasov si Harghita, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpaților: MIRICA EMANOIL, la data faptelor șef al Brigazii de Operațiuni Speciale…

- La 22 februarie a murit, si ieri a fost inmormantat, veteranul de razboi Aurel Danciu, din Medgidia, potrivit unei postari a de pe pagina de Facebook Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operatii "Unul dintre ultimii trei veterani din Medgidia, a trecut in Armata Cerului in data de 22 februarie…

- Zeci de elicoptere americane Black Hawk ajung in Romania, in perioada 24 februarie - 5 martie 2021. Initial, elicopterele vor ajunge la baza de la Mihail Kogalniceanu. Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a informat, printr-un comunicat de presa, ca aproximativ 30 de elicoptere Black Hawk…

- WIESBADEN, Germania In perioada 24 februarie 5 martie, aproximativ 30 de elicoptere apartinand Fortelor Terestre ale S.U.A. urmeaza sa decoleze de la Alexandroupoli, din Grecia, catre bazele de antrenament din Romania.Elicopterele "Black Hawk" apartin Brigazii 1 Aviatie de Lupta, care face parte din…

- Brigada 15 Mecanizata "Podu Inaltldquo; este alaturi de familia indoliata a maiorului Iulian Stoica din Batalionul 635 Aparare Antiaeriana ,,Precista", ce a trecut ieri la cele vesnice, la o varsta mult prea frageda. Militarul isi desfasura activitatea in Ministerul Apararii Nationale din anul 1998…

- Brigada 1 Mecanizata "Argedava" anunta decesul unui caporal din Batalionul 2 Infanterie "Calugarenildquo;. Sorin Iulian Alexe si a pierdut viata pe 02 februarie 2021, dupa ce a luptat mai mult de 4 ani cu o boala incurabila."Avea 35 de ani si era casatorit. Incepand cu anul 2007 s a instruit alaturi…

- Incepand cu 18.01.2021, suntem onorați sa primim in curtea Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor” o echipa britanica de instructori militari. Centrul de Instruire BMATT (British Mobile Advisory Training Team) din Vyskov – Republica Ceha este o parte importanta a unui program de cooperare in materie…