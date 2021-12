Constanta. Cati pacienti COVID-19 in stare grava pot primi unitatile medicale din judet

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate miercuri dimineata, 8 decembrie 2021, de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, in sectiile de terapie intensiva din cadrul unitatilor medicale de pe raza judetului, sunt libere 34 de paturi destinate pacientilor depistati pozitiv COVID 19.Astfel,…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 13 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 12 persoane. In aceeași perioada de referința au decedat 4 persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Din totalul celor 540 pacienți internați…

- Situatia locurilor libere la ATI Covid, in judetul Constanta, astazi, 26 noiembrie 2021 Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica din Constanta au anuntat ca astazi, 26 noiembrie 2021, mai sunt noua paturi libere la Terapie Intensiva in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, din totalul de…

- Situatia paturilor din Sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva din judetul ConstantaConform datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, duminica dimineata, 21 noiembrie 2021, sunt disponibile, in acest moment, 16 paturi destinate pacientilor confirmati pozitiv…

- In data de 22 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1689 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 370 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- Situatie ingrijoratoare privind locurile libere la ATI Covid, in judetul Constanta, astazi, 18 octombrie 2021 Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica din Constanta au anuntat ca mai sunt doar trei paturi libere la Terapie Intensiva in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, din totalul de…

- Romania inregistreaza o noua zi fara niciun pat liber la ATI. Marți, 1.667 de bolnavi erau internați la ATI, la un numar mai mic de paturi. Marți, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.561 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate…