Constanta: Avarie RAJA in intersectia din Tomis 3. Mai multe zone au ramas fara apa. Cand va fi reluata furnizarea apei

- In vederea remedierii unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, de la intersectia bd. Al. Lapusneanu cu str. I.L. Caragiale, din municipiul Constanta, echipele RAJA au sistat furnizarea apei potabile, astazi ndash; 09 martie 2023, in intervalul orar 09.00 ndash;…

- Astazi ndash; 27 februarie 2023, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa potabila, cu diametrul de 125 mm, de pe strada Nationala din orasul Ovidiu. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 13.00 ndash; 17.00.Potrivit SC RAJA SA,…

- RAJA intervine astazi ndash; 15 februarie 2023, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe Aleea Portul Nou din municipiul Constanta.Potrivit SC RAJA SA, in vederea executarii acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul…

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 13 februarie 2023 pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Dionisie cel Mic din municipiul Constanta.Potrivit SC RAJA SA, in vederea executarii acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile,…

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 03 februarie 2023, pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Dragos Voda din municipiul Constanta.potrivit unui comunicat al SC RAJA SA, in intervalul orar 12.00 ndash;…

- Lipsa de apa in cartierul Palas Astazi ndash; 02 februarie 2023, in intervalul orar 08.00 ndash; 16.00, se sisteaza furnizarea apei potabile in cartierul Palas, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 150 mm, de la intersectia str. Palas cu bd. I.C.Bratianu…

- Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 800 mm, de pe bd. Tomis nr. 261 bl T3 din municipiul Constanta, echipele RAJA efectueaza lucrari pe prima banda de circulatie de pe acest bulevard.Potrivit SC RAJA SA, astazi ndash; 29 decembrie 2022, in intervalul…

- Astazi ndash; 15 decembrie 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 400 mm, de pe bd. I.C. Bratianu din municipiul Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA intrerup furnizarea apei potabile, in intervalul orar 08.30 ndash; 14.00.Potrivit SC RAJA SA,…