Echipele de control constituite de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in cadrul Comandamentului Litoral 2018 au efectuat 115 actiuni de verificare, in urma carora au dispus suspendarea temporara a activitatii pentru 50 de unitati de alimentatie publica din statiuni, a declarat seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), Horia Constantinescu. Potrivit sursei citate, in urma controalelor efectuate in perioada 27 iunie - 4 iulie, 17 dintre cele 50 de unitati inchise au primit autorizatia pentru reluarea activitatii, dupa ce au facut dovada conformarii…