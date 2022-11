Constanța a urcat 5 poziții în topul celor mai importante porturi din Uniunea Europeană, în 2021 Portul Constanta a avut anul trecut cea mai puternica crestere in clasamentul principalelor 20 de porturi europene, urcand de pe locul 16 pe locul 11, in conditiile in care cantitatea de marfa manipulata s-a majorat cu 26%, arata datele publicate miercuri de Eurostat. O crestere mai mare a fost inregistrata doar de portul Zeebrugge din Belgia, cu un avans de 27%. Conform Eurostat, Constanta a devansat portul Pireu din Grecia, care a cazut de pe locul noua pana pe locul 13, ca urmare a unei scaderi de 10,4% a cantitatii de marfa manipulata. In total, o cantitate de 3,5 miliarde… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portul Constanta a avut anul trecut cea mai puternica crestere in clasamentul principalelor 20 de porturi europene, urcand de pe locul 16 pe locul 11, in conditiile in care cantitatea de marfa manipulata s-a majorat cu 26-, arata datele publicate miercuri de Eurostat. O crestere mai mare a fost inregistrata…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat ca acordul nou cu Franța pentru a combate migrația ilegala de peste Canalul Manecii va „face diferența”, dar cifrele care au aratat ca trecerea este periculoasa nu vor scadea peste noapte. Acordul pe mai mulți ani, in valoare de 72,2 milioane de euro (74,5 milioane…

- CruiseHub, parte a Grupului Aerotravel, anunța triplarea solicitarilor pentru vacanțele pe croaziera in primele zece luni ale lui 2022, ca urmare a dorinței de calatorie in continua creștere, dar și a renunțarii la restricțiile epidemiologice a liniilor de croaziera. Astfel, turiștii romani se pot imbarca…

- La Galați va putea fi vizitata pana in aprilie 2023 o expoziție interesanta, de pești fosili, care au trait in urma cu milioane de ani. Este in egala masura și o expoziție extrem de rara, fiind una dintre puținele colecții de acest gen din Europa, aflata in patrimoniul Muzeului de Științe Naturale de…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Valcea si politistii de la combaterea criminalitatii organizate fac, miercuri, sapte perchezitii domiciliare intr-un dosar in care ancheteaza activitatea unei grupari specializate in inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals informatic si spalarea banilor.…

- Neymar, extrema lui PSG, va fi judecat in perioada 17-31 octombrie pentru presupuse nereguli aparute in timpul transferului sau de la FC Santos la FC Barcelona, in 2013. Fondul DIS, deținator a 40% din drepturile brazilianului la acea vreme, considera ca transferul a fost subevaluat, operațiunea ridicandu-se…

- De la inceputul acestui an și pana acum statul a platit 10 milioane de lei pentru ca aleșii sa plece pentru deplasari in interes național.Spre exemplu, anul trecut s-a organizat un targ de turism in Dubai, iar senatorii din PNL, PSD, dar și din UDMR au fost prezenți la acel eveniment. Printre ei se…

- Transportul aerian de pasageri a crescut de trei ori in primul semestru din 2022, fața de perioada similara a anului trecut, de la 2,997 milioane la 8,936 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Cei mai mulți au zburat din Romania spre Italia, Marea…