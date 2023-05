Consiliul Superior al Magistraturii, 8 din 12 membri

Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Judecatorilor a desemnat patru membri noi ai Consiliului Superior al Magistraturii, din randul judecatorilor. Decizia a fost luata astazi, cu participarea la vot a 340 de magistrați.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) are membri noi, aleși cu puțin timp in urma de catre Adunarea Generala a Judecatorilor. Este vorba despre Vasile Șchiopu, Ioana Chironeț, Sergiu Caraman și Maria Frunze aleși membri permanenți in CSM pentru un mandat de șase ani, potrivit Jurnal.md. Livia Mitrofan…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa se intruneasca marți in prima ședința dupa numirea de catre Parlament a trei membri noi din rindul non-judecatorilor. Ordinea de zi a ședinței este semnata de Nina Cernat, unica membra ramasa din componența precedenta, dupa ce colegii ei au depus cereri…

- Consiliul Superior al Magistraturii va deveni funcțional in aceasta saptamana, dupa ce Parlamentul va desemna noii membri din randul non-judecatorilor. Intrebat despre criticile la acest subiect, președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune ca „trenul nu se oprește” și ca deputații vor vota primii…

- Un conflict deschis intre justiția și politicul din Republica Moldova. Astfel califica reprezentanții partidelor extraparlamentare blocajul din sistemul justiției și incapacitatea Adunarii Generale a Judecatorilor de a-și desemna membri in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). De cealalta parte,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat vineri ca a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru luni „in legatura cu situatia exceptionala din justitie”, dupa ce Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), relateaza Deschide.md,…

- Discurs inflacarat al unei magistrate de la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) in cadrul Adunarii Generale a Judecatorilor. Aliona Miron, unul din cei 23 de judecatori care nu au trecut evaluarea in cadrul Comisiei Pre-Vetting, pentru un fotoliu in Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat ca in…

- Parlamentarii vor dezbate in a doua lectura modificari la mai multe acte normative, printre care Legea privind organizarea judecatoreasca și Legea cu privire la Procuratura, care prevede ca Adunarea Generala a Judecatorilor și Adunarea Generala a Procurorilor ar putea fi convocate și deschise de catre…