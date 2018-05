Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul palestinian al afacerilor externe, Riyad al-Maliki, a cerut marti Curtii Penale Internationale (CPI) sa lanseze "imediat" o ancheta asupra presupuselor crime de razboi si apartheid comise impotriva palestinienilor, transmit Reuters si AFP. Ministrul palestinian a discutat timp de o…

- Guvernul britanic are in vedere trimiterea a pana la 400 de soldati suplimentari in Afganistan, in urma apelului lansat de presedintele american Donald Trump si de NATO catre statele aliate de a intari efectivele din aceasta tara, informeaza vineri BBC si Press Association, preia Agerpres.Vezi…

- Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May a evitat o infrangere in alegerile locale din Londra si a obtinut victorii in alte regiuni din tara care sprijina Brexitul, potrivit rezultatelor partiale publicate vineri, desi adversarii din Partidul Laburist au castigat si ei teren in capitala,…

- Marea Britanie studiaza posibilitatea de a dezvolta si a lansa un sistem propriu de navigatie prin satelit, a precizat marti serviciul de presa de la Downing Street Nr.10 (resedinta oficiala a prim-ministrilor britanici, n.r.), in contextul in care rolul viitor al acestei tari in cadrul proiectului…

- Un raport prezentat in Camera Lorzilor (camera superioara a Parlamentului britanic) avertizeaza ca „roboții ucigași”, cu puterea de a „rani, distruge sau inșela” oamenii ar putea reprezenta un pericol imens pentru statul condus de premierul Theresa May. Demnitarii cer o intervenție urgenta pentru a…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. 'Ieri (luni, n. red.), negociatorii…

- 'Raspunsul Rusiei nu schimba cu nimic faptele: tentativa de asasinare a doua persoane pe teritoriul britanic, pentru care nu exista nicio alta concluzie decat cea a culpabilitatii statului rus', a declarat sefa guvernului britanic intr-un discurs rostit la Londra, la congresul de primavara al formatiunii…

- Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a anuntat ca postul de televiziune rus Russia Today (RT) si-ar putea pierde licenta pentru Marea Britanie daca guvernul condus de Theresa May stabileste...