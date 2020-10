Consiliul Local Chirnogeni, validat de Judecatoria Mangalia

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Mangalia s a pronuntat cu privire la dosarul privind validarea consilierilor locali din comuna Independenta, judectul Constanta.In Dosarul cu numarul 3993 254 2020, inregistrat la Judecatoria Mangalia la data de 1 octombrie 2020, instanta s a pronuntat pe 15 octombrie, iar solutia a fost…

- Pe 16 octombrie, a fost publicata solutia pronuntata de catre Judecatoria Mangalia privind dosarul de validare a consilierilor locali din comuna 23 August, judetul Constanta.Astfel, in dosarul 3984 254 2020, inregistrat la Judecatoria Mangalia pe 1 octombrie 2020, a fost pronuntata solutia la 13 octombrie…

- Judecatoria Mangalia s a pronuntat in dosarul cu numarul 4163 254 2020, inregistrat la instanta in data de 13 octombrie 2020, cu privire la validarea mandatelor de consilieri locali la Limanu, judetul Constanta. La data de 21 octombrie a fost pronuntata solutia privind validarea consilierilor locali…

- Cristian Telehoi este primarul ales al comunei Cobadin Are mai multe terenuri in posesie si doua apartamente Are trei autoturisme, dintre care doua luate prin creditCristian Telehoi este primarul ales al comunei Cobadin, judetul Constanta, in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. In…

- Colegiul National al Partidului Miscarea Populara a validat listele organizatiei judetene pentru alegerile parlamentare La Camera Deputatilor lista este deschisa de Elena Basescu, iar la Senat de Claudiu Iorga Palaz Tot pentru Senat candideaza Daniel Turcu si Alexandru Zabara iar la Camera Deputatilor…

- Tribunalul Alba l-a validat pe Ion Dumitrel pentru un nou mandat la conducerea Consiliului Județean Alba. Decizia a fost pronunțata luni și postata pe portalul instanței. ”Admite sesizarea formulata de Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr 1 Alba. Valideaza alegerea domnului DUMITREL IOAN,…

- Astazi, 6 octombrie 2020, Agentia Nationala de Integritate a transmis ca a fost constatata starea de incompatibilitate, respectiv, conflictul de interese administrativ in cazul a doi alesi locali din judetul Constanta.Concret, este vorba despre Lucian Constantin, viceprimarul din Nicolae Balcescu, ce…

- Nicolae Vasiliev era candidatul PSD pentru functia de primar al comunei Murighiol.S a stins din viata Nicolae Vasiliev, candidat PSD la Primaria comunei Murighiol, din judetul Tulcea.Din cate se pare, Nicolae Vasiliev a decedat in judetul Constanta, la spitalul din Medgidia.Sursa foto cu rol ilustrativ…