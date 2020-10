Stiri pe aceeasi tema

- # Ce proiecte aveți in ceea ce privește drumurile și parcarile in orașul Ștefanești? – Drumurile in Ștefanești sunt in doua categorii, cele care au fost afectate de rețeaua de apa și canalizare și care trebuie neaparat reabilitate, așezandu-se un nou covor asfaltic pe ele și cea de-a doua categorie…

- Deși recunoaște ca ne aflam intr-o situație dificila, din cauza pandemiei de coronavirus, Anisie a spus ca este „optimista pentru inceputul de an școlar”. 96,4% dintre unitațile de invațamant, pregatite pentru inceperea anului școlar „La momentul acesta, deși suntem intr-o situație dificila,…

Luni, 14 septembrie, incepe școala pentru elevi și preșcolari și pana de curand, condițiile in care se vor intoarce sau nu la școala aceștia erau incerte, dar iata ca situația s-a concretizat pentru...

- Doua unitati de invatamant din judetul Gorj vor incepe cursurile exclusiv online de la 14 septembrie, in timp ce pentru 42 de scoli a fost adoptat scenariul numarul doi, potrivit news.ro.Prefectura Gorj a transmis printr-un comunicat de presa, in urma analizelor privind incidenta cumulata a cazurilor…

- Ministerul Sanatații anunța ca, pana la finalul acestui an, va suplimenta personalul medical din unitatile scolare din țara. In prezent 1 302 de medici asigura servicii medicale in cabinetele de medicina scolara. Pana la finalul anului personalul medical din școli ar trebui sa fie suplimentat cu peste…

- Peste 100 de elevi de la unitatile de invatamant din municipiul Iasi vor fi cazati in internatele altor scoli, fata de acelea unde vor urma cursurile. Inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetan Iasi, Genoveva Farcas, a precizat ca la internatele scolilor din municipiu va trebui respectat…

- Reprezentanții Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) au depus, marți, la Biroul Electoral al Sectorului 1, lista și dosarele candidaților pentru Primaria și Consiliul Local al Sectorului 1.Candidatul pentru funcția de primar al Sectorului 1 este Andrei Gerea, deputat PPU (social-liberal)…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a prezentat un program, adoptat de Guvernul Romaniei, pentru acordarea de ajutoare pentru companiile care doresc sa reduca programul de lucru al angajatilor, dar si pentru persoanele care lucreaza independent, pentru sezonieri si chiar pentru zilieri.