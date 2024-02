Consiliul Județean Vrancea. Se lucrează la proiectarea noului spital județean de urgență din Focșani Societațile Atelier Unbuilt SRL și NKY Architects & Engineers vor realiza proiectarea noului spital județean din Focșani. Asocierea amintita a caștigat licitația organizata pe SEAP de Consiliul Județean Vrancea, proiectarea urmand sa fie realizata pentru suma de 17,5 milioane de lei. Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi realizate urmatoarele categorii de activitati: elaborarea documentațiilor pentru […] Articolul Consiliul Județean Vrancea. Se lucreaza la proiectarea noului spital județean de urgența din Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani in primele zile ale acestui an, dupa ce ar fi fost agresat de mai mulți indivizi. Din ce ne-a relatat barbatul, care are 40 de ani și este din Nistorești, incidentul a avul loc in seara zilei de 31 decembrie 2023, in jurul […]…

- La aceasta ora, pompierii militari vranceni incearca sa lichideze un incendiu izbucnit la o locuința situata pe strada Constituției din Focșani. Din cate se poate observa, focul se manifesta la acoperișul unei case. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații…

- Surpriza placuta pentru cadrele medicale de la Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani. O mamica, inainte de a se externa, zilele acestea, a ținut sa le mulțumeasca tuturor celor care i-au ingrijit copilul, astfel ca a facut un gest mai puțin obișnuit: le-a lasat acestora…

- Spitalul Militar de Urgența „Dr. Alexandru Popescu” Focșani a ales sa peintampine Ziua Naționala a Romaniei alaturi de militari și membrii familiilor acestora. ,,In spiritul medicinei militare”, joi, 30 Noiembrie, intre orele 09.00 – 13.00, personalul medical din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului…

- Inchisoare cu suspendare pentru o doctorița din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, sentința pronunțata pe fond de instanța. Dosarul, ajuns pe rolul judecatoriei in urma cu aproape 3 ani, are legatura cu un tratament considerat incorect și incomplet administrat unei paciente,…

- Incidentul a avut loc, miercuri seara, pe Drumul National 2D, in comuna Vidra, satul Burca din Vrancea, dupa ce o ambulanta care transporta un pacient a lovit un pieton, relateaza Monitorul de Vrancea.„Din nefericire, a fost declarat decesul pietonului in varsta de 68 de ani, din Vidra. Cercetarile…

- Proiectul noului Plan Urbanistic General (PUG) a obținut avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Focșani. Avizul a fost solicitat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației unde a fost depus pentru avizarea finala proiectul noului PUG și unde…