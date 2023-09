Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Maramureș iși va aduce contribuția la realizarea a inca unei piețe tradiționale in județ, mai exact in comuna Ariniș. In acest sens, zilele trecute, consilierii județeni au aprobat ”incheierea unui Acord de Parteneriat intre U.A.T Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș…

- Primaria Baia Mare a anunțat, in ultima zi a lunii august, decizia Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii in vederea realizarii obiectivului de utilitate publica de interes local „ Modernizare și prelungire strada Dragoș Voda și…

- In ședința ordinara de joi, 31 august, a Consiliului Județean Maramureș, președintele Ionel Bogdan a anunțat noul administrator public al județuluui. Este vorba despre Gabriel Ștefan Ștețco, care pana in prezent a fost consilier județean ”Am luat decizia saptamana trecuta sa-l numesc administrator public…

- Consilierii județeni au aprobat zilele trecute contractarea de la Ministerul Finantelor a unui imprumut din venituri din privatizare in valoare de 15.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani. Contractarea imprumutului se face pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor…

- V. Stoica In plina acțiune de controale in centrele rezidențiale pentru persoane varstnice, cu dizabilitați sau pentru copii, la Centrul de recuperare neuropsihiatrica din Calinești – comuna Florești a aparut un nou scandal. In baza unor imagini furnizate de catre mass-media, Inspectoratul de Poliție…

- Conducerea DGASPC Sector 4 a fost demisa de primarul Daniel Baluța dupa ce un centru pentru minori a fost inchis in urma controalelor.Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a decis sa ia masuri in urma constatarii unor deficiențe la o locație unde erau gazduiți șase minori aflați in grija Direcției Generale…

- Primaria Baia Mare vrea sa prelungeasca strada Luminișului, fiind nevoie de expropierea unei suprafețe de 16.181 mp. Municipiul Baia Mare anunța titularii dreptului de proprietate ori ai altui drept real asupra imobilelor expropriate prin Dispoziția Primarului Municipiului Baia Mare nr. 556/03.05.2023…

- Consilierii județeni au aprobat zilele trecute alocarea sumei de 130.000 lei, din bugetul Judetului Maramures, pentru premierea șefilor de promoție din anul școlar 2022 – 2023. ”Se aproba participarea Județului Maramures prin Consiliul Judetean Maramures la realizarea in comun cu Inspectoratul Scolar…