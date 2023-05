Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 12 mai, la Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loca dezbaterea legata de proiectul de lege privind acordarea de vouchere de vacanța și pentru angajații din privat, suportate de la bugetul de stat. La eveniment au fost prezenți și președintele Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism din…

- Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei pentru buget – finanțe și ai Comisiei pentru antreprenoriat și turism s-au pronunțat favorabil Propunerii legislative de acordare a voucherelor de vacanța și salariaților din sectorul privat. Anterior, Propunerea a trecut și in Comisia juridica, tot cu unanimitate…

- Comisia pentru antreprenoriat si turism din Senat a initiat consultari cu mediul de afaceri si operatorii din turism pe tema acordarii voucherelor de vacanta in mediul privat, asa cum prevede un proiect de lege.

- Vineri, 21 aprilie, la sediul Prefecturii Argeș a avut loc o dezbatere publica pe tema propunerii legislative de acordare a voucherelor de vacanța suportate din bugetul de stat și pentru salariații din sistemul privat. Au participat Alina Gorghiu, președinte interimar al Senatului Romaniei (care a pus…

- In urma anunțului publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice in data de 5 martie 2023, au fost depuse 4 oferte pentru proiectarea și execuția Pasajului suprateran de la Italsofa, data limita de depunere a ofertelor fiind 10 aprilie 2023. Comisia de evaluare a inceput inca de azi verificarea…

- In data de 21 martie 2023, la Senatul Romaniei- Comisia Economica, Industrii și Servicii, a avut loc dezbaterea pe propunerea legislativa privind acordarea de vouchere de vacanța și salariaților din sectorul privat, in cuantum de 1.450 lei/anual, deductibile din impozitul pe venit și/sau CAS. Au fost…

- Prezentat anterior intr-o prima lectura premierului Nicolae Ciuca, Proiectul de lege care reglementeaza acordarea voucherelor de vacanța și salariaților din sistemul privat a fost depus la Senat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Erodis Fernelis Diaz, reprezentantul guvernului republicii, și Erickson Taveras, Consiliul de Coordonare a Zonei de Liber Schimb Economic, s-au intalnit cu Radu Trufan, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, și Eniko Krizsanovszki, subprefect al județului Maramureș. Discuțiile s-au axat pe…