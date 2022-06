Consiliul Judetean Iasi a semnat un contract de finantare pentru digitalizarea serviciilor

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Greci, judetul Tulcea, a incheiat un acord cadru pentru concesionare de servicii de intretinere a iluminatului public. Societatea care se va ocupa de concesionare pentru Primaria Comunei Greci, judetul Tulcea este Top Electric. Atribuirea a avut loc in data de 03.05.2022. Despre firma…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la digitalizarea serviciilor publice și pe locul 26 din 27 in ceea ce privește capitalul uman. Decalajul fața de Vest poate fi transformat in avantaj, susține un profesor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Contractul pentru proiectarea, elaborarea documentației tehnico-economice și execuția lucrarilor la noul terminal al Aeroportului Iasi va fi semnat saptamana viitoare. Pe langa extinderea Aeroportului, Consiliul Judetean a aprobat si modernizarea infrastructurii de transport rutier pe zona de nord.…

- Proiectul ”Simplificarea procesului participativ si decizional in relatia cu cetatenii prin digitalizarea integrata si eficientizarea administratiei publice la nivelul Primariei Municipiului Timisoara” este finantat cu fonduri din Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020. ”Decalajul…

- Primaria Municipiului Timisoara a obtinut o finantare de 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru realizarea unui portal unic de interactiune a cetatenilor si firmelor cu administratia, dar si pentru digitalizarea arhivelor institutiei, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- CARAȘ-SEVERIN – Vestea adoptarii „Legii internetului pentru toți“, de catre Camera Deputaților, ne-a fost data de deputatul carașean Jaro Marșalic! Prin acest document, orice roman va avea dreptul sa i se asigure accesul la cel puțin un serviciu de internet funcțional in banda larga. Este vorba despre…

- Potrivit comunicatului remis, astazi, de Ministerul Justiției (MJ), in paralel cu realizarea jaloanelor și țintelor care vizeaza reforme ale sistemului judiciar, vor fi demarate, in perioada urmatoare, etapele necesare realizarii investițiilor de care beneficiaza sectorul „Justiție”, in cadrul urmatoarelor…

