Stiri pe aceeasi tema

- CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, in conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoaca in ședința ordinara

- DISPOZITIE Nr. 276 - privind convocarea Consiliului judetean in sedinta extraordinara, in data de16 august 2023 Presedintele Consiliului judetean Buzau, In temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2), art. 182, alin. (4) si art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 07 august 2023, orele 11.00 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/17888 din 03.08.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 iulie 2023, orele 14.30 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/16840 din 20.07.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…

- DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 10 iulie 2023, orele 1500 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: adresa nr.IIIA/15798 din 10.07.2023 a Serviciului managementul investițiilor publice, Direcția…

- DISPOZITIE Nr. 228 privind convocarea Consiliului judetean in sedinta extraordinara de indata in data de 07 IULIE 2023 Presedintele Consiliului judetean Buzau, In temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) si art.196 alin.(1), lit. „b” din…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 29 iunie 2023, orele 14.30 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/14349 din 22.06.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…

- DISPOZITIE Nr. 194 privind convocarea Consiliului judetean in sedinta extraordinara, in data de 14 iunie 2023 Presedintele Consiliului judetean Buzau, In temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2), art. 182, alin. (4) si art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța…