Cum se poate califica România în „optimi” Dupa triumful echipei naționale, 3-0 cu Ucraina, ne permitem sa ne gandim deja la scenariile calificarii in „optimi”. Calculele suna bine pentru tricolori. Din poziția in care este acum, Romania nu prea poate rata calificarea. Avantajele noastre sunt cele 3 puncte acumulate, golaverajul bun și victoria in meci direct cu ucrainenii. Cel mai important detaliu, […] The post Cum se poate califica Romania in „optimi” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

