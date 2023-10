Consiliul Județean BN: Aprobarea taxelor locale percepute de CJ BN şi instituțiile subordonate pentru 2024 Nr. VIII / 22938 din 06.10.2023 ANUNT In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se supune la transparența decizionala P07roiectul de hotarare nr.VIII/22755 din 04.10.2023 privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si instituțiile subordonate pentru anul 2024, care urmeaza a fi supus spre dezbatere și adoptare de catre Consiliul Județean Bistrița-Nasaud. Proiectul de hotarare și documentația aferenta pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro , la secțiunea Transparenta… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

