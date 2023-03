Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 22.08.2023 sunt vacante sau vor fi vacante 138 de funcții. Cererile pentru a intra in concurs pot fi depuse pana pe17 martie. La Curtea de Apel Oradea sunt vacante posturile de președinte la Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Judecatoriile Oradea, Beiuș, Salonta, Marghita, al Tribunalul…

- COD : GALBENValabil de la : 25-02-2023 ora 9:10 pana la : 25-02-2023 ora 15:00In zona : Zona joasa a județului Arad , respectiv zona localitaților: Arad, Pecica, Santana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nadlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pancota, Sebiș, Vinga, Tarnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț,…

- Primaria Oradea a organizat sambata testarea unei drone medicale care va transporta probe biologice de la spitale la laboratorul robotizat din Spitalul Judetean, insa aceasta s-a facut fara incarcatura, deoarece, sustin autoritatile, cutia medicala testata in cursul saptamanii, in special in conditii…

- La Oradea se intampla lucruri deosebite. Zilele trecute, city-managerul municipiului, Mihai Jurca și managerul Spitalului Județean, dr. Gheorghe Carp, au prezentat, intr-o conferința de presa, detaliile unui proiect-pilot unic in Romania, „Drone medicale”, care se va desfașura in Oradea și care vizeaza…

- Primaria Oradea vrea sa asigure un transport mai eficient, adica mai rapid si mai economicos, al probelor biologice pentru Spitalul Judetean, cu o drona care poate ajunge de la Maternitate la laboratorul robotizat central in doar 6 minute. Proiect pilot Experimentul programat vineri dimineata, o premiera…

- Consiliul Județean Bihor și Consiliul Municipal Oradea au aprobat vineri, 16 decembrie, indicatorii tehnico-economici pentru drumul care va asigura o legatura rutiera mai rapida intre Oradea și Arad. Traseul Drumului Expres Arad – Oradea va avea o lungime 120,1 km, cu profil de patru benzi de circulație.…

- Aproape 9.400 de conducatori auto bihoreni au fost testati pentru alcool sau droguri, de politistii rutieri, in cadrul unei ample actiuni desfasurate in perioada 3 - 8 ianuarie, fiind constatate 47 de infractiuni rutiere si retinute 117 permise de conducere, a informat luni, intr-un comunicat, Inspectoratul…

- Luni, 19 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea, pentru 24 de ore in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor fața de trei barbați, de 44, 34 și 31 de ani, toți din comuna Santandrei și fața de o femeie de 24 de…