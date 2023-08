Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal si-a revizuit in sens ascendent proiectia de deficit bugetar pentru anul in curs, estimand ca acesta se va situa probabil peste 6% din PIB, in absenta unor masuri de corectie a derapajului bugetar, conform Raportului anual al institutiei. “Executia bugetara pe primele sase luni ale…

- Inflația lovește Romania: BNR revizuiește in creștere prognoza pentru finalul anului!Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 4,4% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu,…

- 14 urși au fost inregistrați anul trecut in padurile județului nostru, a declarat astazi in ședința Comisiei de Dialog Social Radu Hideg, șef serviciu in cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Salaj. Raportul instituției privind inventarul anual al efectivelor de animale salbatice mai arata ca au…

- Executivul Comisiei Europene a publicat raportul de tara pentru 2023, care constata ca economia a crescut bine in 2022 (cu 4,7%), dar estimeaza ca aceasta crestere nu va mai fi atat de puternica pe viitor, scrie Ziarul Financiar.Prognoza de crestere a Comisiei ramane insa una increzatoare, un avans…

- Marea Britanie a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat se aștepta. Marea Britanie a inregistrat in aprilie un deficit bugetar mai mare decat se aștepta, in condițiile in care inflația ridicata a impins factura dobanzilor la datoria guvernamentala pentru luna respectiva la un nou record, arata…

- Dialogul cu sindicatele din invatamant va continua, intrucat pentru coalitia de guvernare, Educatia ramane o prioritate nationala, a declarat, marti, premierul Nicolae Ciuca, care a subliniat insa ca o parte dintre masurile solicitate nu pot fi puse in practica in acest

- Raportul publicat marți de Agenția Internaționala pentru Energie spune foarte clar ca producția de petrol ruseasca a atins luna trecut cel mai inalt nivel de la invazia Ucrainei incoace, aducand un pus de 15 miliarde $, asta in ciuda pachetelor succesive de sancțiuni occidentale.