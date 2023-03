Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a atentionat vineri cu privire la "folosirea excesiva a fortei" impotriva demonstrantilor care protesteaza fata de reforma sistemului de pensii din Franta, solicitand Parisului sa respecte dreptul de a manifesta.

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, reprezinta delegatia Romaniei la la Congresul Puterilor Locale si Regionale din Europa, care are loc la Strasbourg in perioada 21-23 martie, a informat, marti, institutia judeteana. ‘Presedintele CJ Vrancea, Catalin Toma, participa in aceste zile…

- In declarația comuna a Romaniei, Franței și Olandei, reprezentanții Parisului și Hagai menționeaza sprijinul dat Bucureștiului pentru aderarea la Schengen. Ministrul roman al Afacerilor Externe a dat detalii despre discuțiile purtate cu statele UE.

- Președintele rus Vladimir Putin a inaintat Dumei de Stat (n. r.: Parlamentului rus) un proiect de lege privind incetarea tratatelor internaționale ale Consiliului Europei cu Rusia, informeaza agenția de presa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Peste 4 mii de medici generalisti din Franta au iesit in strada, nemultumiti de conditiile in care isi desfasoara activitatea.Ei au strigat pe strazile Parisului ca situația este grava și nu isi mai pot ingriji pacienții așa cum ar trebui.

- Balazs Izsak, presedintele Consiliului Național al Secuilor, a anunțat, la finalul saptamanii trecute, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Sfantu Gheorghe, ca i-a trimis lui Nicolae Ciuca o scrisoare de peste 100 de pagini in care Consiliul cere autonomie teritoriala. Liderul Consiliului…