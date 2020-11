Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat intrarea tarii in carantina (lockdown) partiala incepand de marti, 3 noiembrie, ca masura pentru combaterea celui de-al doilea val de COVID-19 cu care se confrunta Grecia in prezent. Vor fi impuse restrictii de circulatie pe timp de noapte si inchiderea timp…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat noi masuri de limitare a raspindirii coronavirusului, avind in vedere creșterea numarului de cazuri din ultimele zile, relateaza ekathimerini.com. Atena va impune ora de stingere la 00:30, iar intre aceasta ora și ora 05:00, va fi interzisa circulația in…

- Statele Unite au cerut luni Greciei și Turciei sa gaseasca „soluții bune” pentru Atena și Ankara, care au decis sa reia discuțiile dupa saptamâni de tensiune în estul Mediteranei, potrivit AFP."Speram ca discuțiile exploratorii nu vor fi lansate numai, ci ca vor…

- Declarațiile sale sunt facute in contextul relațiilor din ce in ce mai tensionate cu Turcia, care revendica dreptul de a exploata zacaminte de hidrocarburi intr-o zona maritima pe care Atena o considera ca fiind sub suveranitatea sa. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat un important program…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat sambata un "important" program de cumparare de arme si o reorganizare a fortelor armate ale tarii, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana orientala, informeaza France Presse preluat de agerpres.Vezi și: Incepe REVOLUȚIA și in Europa.…

- ​Angela Merkel a anunțat joi lansarea unei inițiative franco-germane pentru a permite primirea în UE a minorilor migranți aflați în tabara greceasca din Moria, devastata de un incendiu, potrivit AFP. „Germania și Franța vor participa, sper ca și alte state membre”, a declarat…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis ii cere Turciei sa puna capat „provocarilor” pentru a incepe dialogul. Șeful Guvernului de la Atena a declarat vineri ca Grecia va incepe discuții cu guvernul de la Ankara pentru a rezolva revendicarile conflictuale privind granițele maritime din Mediterana de Est,…

- Grecia va spori supravegherea la frontiera sa terestra cu Turcia, unde va ridica inca un gard pentru a impiedica migrantii sa treaca granita, intr-un moment in care relatiile dintre cele doua tari se inrautatesc pe zi ce trece, potrivit reuters . Noul gard va avea o lungime de circa 30 de kilometri,…