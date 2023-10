Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a recunoscut joi drept genocid foametea din Ucraina provocata de sovietici in urma cu 90 de ani ce a cauzat moartea catorva milioane de persoane, tragedie cunoscuta ca Holodomor. Intr-un text adoptat cu 73 de voturi pentru si un vot impotriva, parlamentarii…

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit razboiul Rusiei din Ucraina drept un genocid in timpul discursului sau in fața Parlamentului Canadei, vineri, la Ottawa. "Agresiunea rusa „trebuie sa se incheie cu victoria noa

- Intr-o rezoluție adoptata miercuri, Parlamentul European il considera oficial pe președintele Belarus Alexandr Lukașenko drept ”complice” la crimele lui Vladimir Putin in Ucraina. ”Permițand razboiul de agresiune nejustificat al Rusiei in Ucraina, regimul lui Lukașenko a devenit complice la crimele…

- Propunerea de a ceda Ucrainei o parte din teritoriile sale in schimbul aderarii la Alianța Nord-Atlantica a fost o greșeala. Acest lucru a fost declarat de șeful de cabinet al secretarului general al NATO, Stian Jenssen, relateaza RBC-Ucraina cu referire la VG. "Declarația mea pe aceasta tema a facut…

- Dunja Mijatovic, comisarul pentru drepturile omului din partea Consiliului Europei, a transmis reprezentaților USR, care i-au solicitat sa urmareasca faptele petrecute in azilele cu batrani maltratați, ca este la curent subiectul și ca se va asigura ca responsabilii vor fi trași la raspundere. Luna…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei Dunja Mijatovic a transmis reprezentantilor USR, ca raspuns la scrisoarea pe care acestia au adresat-o cu privire la faptele petrecute in „azilele groazei”, ca are cunostinta despre anchetele desfasurate de autoritatile romane pe acest subiect…

- Inițiativa Varșoviei de a prelungi interdicția privind importurile de cereale ucrainene este un pas neprietenos fața de Kiev. Acest lucru a fost declarat de premierul ucrainean, Denis Șmygal. Anterior, vicepremierul pentru Integrare Europeana și Euro-Atlantica al Ucrainei, Olha Stefanyshyna, a facut…