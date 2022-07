Consiliul de Administrație de la Metrorex e paralel cu… metroul Timpul tot mai mare de așteptare al trenurilor de metrou a scos in evidența și diletantismul celor propulsați politic sa administreze SC Metrorex SA. Unul și unul, dar niciunul cu… metroul In urma trocului politic, in Consiliul de Administrație de la SC Metrorex SA au ajuns cinci administratori provizorii care n-au nimic in comun cu activitatea de metrou. Singurul criteriu pentru care au ajuns in bordul administrativ fiind doar apartenența și recomandarea politica, iar motivația a fost banul, adica o indemnizație lunara bruta de 5.345 de lei. Astfel, președintele al CA de la Metrorex SA a ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

