- Consiliul Concurenței recomanda CNCF CFR SA crearea condițiilor tehnice astfel incat Operatorii de Transport Feroviar (OTF), adica firmele care activeaza pe piața transportului feroviar, sa-și poata alege furnizorul de energie electrica, ceea ce ar conduce la reducerea valorii facturilor pentru curentul…

- Viteza medie a trenurilor de marfa in Romania este de 16 km/h, iar tranzitul intre Constanta si Curtici dureaza intre 7 si 12 zile, in functie de cantitatea transportata, arata concluziile unui studiu realizat de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), din cadrul Consiliului…

- In urma analizei Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), din cadrul Consiliului Concurentei reiese faptul ca, desi piata romaneasca de transport feroviar de marfa este concurentiala, profitabilitatea acestei activitati este redusa. Acest aspect este confirmat si de faptul…

- Operatorii de transport feroviar (OTF), atât cei privați, dar și CFR Marfa, nu au posibilitatea în prezent de a-și lege furnizorul de energie electrica, deși piața energiei este liberalizata, furnizorul unic pentru sistemul feroviar fiind Electrificare CFR, filiala deținuta integral de CFR,…

- Statul ar putea suporta o parte din factura la energie electrica a românilor cu venituri medii în aceasta iarna, în care exista riscul unor creșteri de prețuri. Aceasta este una dintre soluțiile anunțate, joi seara, de premierul Florin Cîțu, la pachet cu una pe termen lung, respectiv…

- Tulcea este un județ in regiunea Dobrogea in sud-estul Romaniei. Pentru cei care iubesc sa faca vacanțe in țara, Tulcea este unul dintre cele mai frumoase locuri de la noi. Despre Tulcea Județul Tulcea este format din 4 orașe și 46 de comune. Municipiul este Tulcea, iar orașele sunt Macin, Babadag Isaccea…

- Comisia economica a Senatului a organizat, joi, o dezbatere asupra legii camerelor de comert din Romania, cunoscuta si sub denumirea de „Legea Romexpo”, aflata in procedura de reexaminare, la cererea lui Klaus Iohannis. La dezbatere au participat membrii comisiei cconomice, reprezentanti a Ministerului…