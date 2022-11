Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au anunțat surse apropiate situatiei. Inspectorii au descins in birourile celor 10 banci care coteaza ROBOR-ul. Potrivit informatiilor BNR si…

- Cele 10 banci vizate sunt: Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank Romania, EximBank si Intesa Sanpaolo Romania. O investigatie similara a fost declansata de Consiliul Concurentei in octombrie 2008, dupa ce BNR acuzase mai multe banci…

- Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank Romania, EximBank și Intesa Sanpaolo Romania sunt verificate de catre Consiliul Concurenței intr-o investigație privind modul de calcul al ROBOR, relateaza profit.ro. Prin acesta ancheta, Consiliul…

- Consiliul Concurentei a demarat o ancheta legata de evolutia dobanzilor la lei, iar in aceasta dimineata a descins in birourile celor 10 banci care coteaza ROBOR-ul, potrivit FinancialIntelligence.

- Procurori anticorupție și anchetatori americani au facut percheziții la baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Anchetatorii au ridicat zeci de documente, intr-un dosar in care au suspiciuni ca mai multe achiziții ar fi fost facute ilegal. In ancheta ar fi vizați angajați civili ai bazei miliare și…

- Prețurile carburanților in stațiile de alimentare au o evoluție similara cu cea a cotațiilor internaționale Platts pentru benzina și motorina, dar cu o diferența de cateva zile, a constatat Consiliul Concurenței in urma unui studiu. Analiza, pe baza datelor din intervalul iulie 2019 – iunie 2022, a…

- Romania va avea o a doua banca de stat, Banca de Dezvoltare a Romaniei (BDR), potrivit unui proiect al Ministerului de Finanțe, care așteapta avizele necesare de la BNR și de la Comisia Europeana. BDR va deținuta 100% de statul roman, prin Ministerul inanțelor, capitalul social inițial subscris fiind…

- Guvernul va verifica piața de energie pentru a descoperi eventuale speculații de preț, a solicitat premierul Nicolae Ciuca in ședința de guvern de miercuri. Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, demararea unor controale ample de catre Consiliul Concurenței, ANRE…